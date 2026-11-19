Руското външно министерство е извикало финландския шарже д’афер в Москва, за да протестира срещу новите ограничения на Финландия за руски граждани, включително спортисти.

В изявление на ведомството мерките са определени като „явна дискриминация по национален признак“. Москва твърди, че те противоречат не само на принципите на международното спортно движение, но и на основни норми в областта на правата на човека.

„Внимателно отчитаме всички конфронтационни финландски действия, които несъмнено ще бъдат взети предвид при по-нататъшното развитие на двустранните отношения“, заявява руското външно министерство.

Финландското правителство обяви, че няма да допуска руски спортисти до първия кръг от предстоящия сезон за Световната купа по ски-бягане в Рука. Ограничението ще важи и за състезатели, които участват като неутрални, а не под руския флаг.

Ограниченията засягат и влизането с шенгенски визи

По-рано Хелзинки въведе и нови правила за руски граждани с шенгенски визи. От 16 ноември те могат да влизат във Финландия за работа само когато дейността се смята за съществено важна за националните интереси на страната. Сред посочените примери е работата, свързана със сигурността на доставките.

Финландските власти прилагат правилата и при оценката на визовите заявления, условията за влизане и краткосрочния престой. Според финландското външно министерство новото решение обхваща и професионалните спортисти, включително тези с неутрален статут.

Така руските състезатели могат да бъдат възпрепятствани да участват в международни прояви на финландска територия, въпреки че отделни международни федерации допускат участие под неутрален флаг.

Москва предупреждава, че финландските решения ще бъдат взети предвид при бъдещото развитие на двустранните отношения. От Хелзинки досега не е обявено отстъпление от въведените ограничения.