Жители на Киев посрещнаха с горчивина срещата между Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Дзинпин в Китай. Разговорът в Шънджън се проведе без украински представители, докато руските атаки с дронове срещу украинската столица продължаваха през целия ден.

„Среща на трима губещи“, така 68-годишният Генадий Беструхин определи разговорите. Според него Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Дзинпин „всички вършат лоши неща“.

49-годишният ветеран Олег Обуховски също заяви, че не очаква конструктивен резултат. „Като се има предвид, че Тръмп е съюзник на Путин и не е на страната на Украйна, не мисля, че от тази среща ще произлезе нещо конструктивно“, каза той.

Един загинал и четирима ранени при атаките

Сирените за въздушна тревога са звучали почти непрекъснато в Киев. Журналисти на АФП са чули няколко експлозии в центъра на града, свързани с работата на противовъздушната отбрана.

При руските атаки е загинал един човек, а четирима са били ранени. Пожар е избухнал в жилищна сграда в квартал „Подил“. По-късно отломки са предизвикали пожар и на улица в квартал „Оболон“, съобщи кметът на Киев Виталий Кличко.

„Русия тероризира Киев с дронове през целия ден. Продължават атаките в жилищните квартали на столицата“, заяви полицията в съобщение, придружено от снимки на разрушени сгради и пожарникари.

Без украинско участие в разговорите

Срещата между Тръмп, Путин и Си е продължила около час и 20 минути. След нея трите държави са приели декларация за мир, в която са заявили международните си амбиции и са отправили критики към многостранните институции.

Тримата лидери са подчертали историческия характер на разговора. В Киев обаче липсата на украински представител е била приета като знак, че решенията за войната могат да бъдат обсъждани без участието на държавата, която е пряко засегната.

„Първо, погледнете ситуацията на Путин: той очакваше да превземе Киев за три дни, а ето че вече сме в петата година от войната. Тръмп трябва да се занимава с Иран. Си е съсредоточен върху Тайван. Какво биха могли да решат те? Няма никакъв смисъл“, каза Обуховски.

28-годишната Алина, която работи като психолог, заяви, че не следи новините от три седмици. „Така е много по-лесно. В такова състояние съм, че е по-добре дори да не знам“, каза тя за срещата в Китай.

Дипломатическите усилия с посредничеството на САЩ бяха подновени след осеммесечно прекъсване, но досега не са довели до конкретен резултат за прекратяване на войната, започнала с руското нахлуване през февруари 2022 г.

Източници: afp.com