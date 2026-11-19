Руски дрон е ударил сграда, разположена зад посолството на Нидерландия в Киев, по време на атаката срещу украинската столица. В резултат на удара дипломатическата мисия е получила незначителни щети, а сред служителите няма пострадали.

Нидерландският външен министър Том Берендсен потвърди инцидента и заяви, че се изяснява какво точно се е случило. „Ние изясняваме какво точно се е случило. В момента приоритет е благополучието на нашите служители“, каза той.

Украинският външен министър Андрий Сибига публикува снимки на повреденото посолство. Той призова международната общност да осъди руските атаки срещу чуждестранни дипломати и изрази подкрепа към нидерландските си колеги.

Поредни щети по дипломатически обекти

„Призоваваме международната общност най-категорично да осъди нападенията на Русия срещу чуждестранни дипломати и изразяваме решителната си подкрепа към нашите нидерландски колеги“, заяви Андрий Сибига.

Инцидентът в Киев идва два дни след като руска атака повреди почетното консулство на Австрия в Днипро. На 17 ноември за щетите съобщиха украинските власти.

През ноември предходната година руски атаки повредиха и посолството на Азербайджан в Киев. В края на септември същата година ракетен снаряд нанесе щети на посолството на Полша в Украйна, както и на представителството на Европейския съюз в страната.

По данни, цитирани от „Украинска правда“, обстоятелствата около последния удар в Киев все още се изясняват. Потвърдено е, че щетите по нидерландското посолство са незначителни и че няма пострадали служители.

Източници: pravda.com.ua, eurointegration.com.ua