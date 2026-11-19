Още по времето на своя мандат като външен министър на Австрия Карин Кнайсл се открояваше с близостта си до Русия. Сега тя живее там и публично подкрепя Путин. Това може да има сериозни последствия в родната ѝ страна, пише АРД.

"Служба на чужда държава"?

"Австрийското ръководство е завело правна процедура, за ми отнеме австрийското гражданство, което би ме превърнало в апатрид", е казала Кнайсл, цитирана от държавната руска осведомителна агенция ТАСС.

Още през март либералната австрийска формация Neos поиска да се провери дали Кнайсл „служи на чужда държава“ и дали „с поведението си не нанася значителна вреда на интересите и репутацията на републиката“, съобщи австрийският вестник „Ди Пресе". Проверката по случая тече, съобщава агенция АПА. Официална позиция на австрийското външно министерство засега няма.

Танцът с Путин

Германската обществена медия АРД припомня, че от 2017 до 2019 година Кнайсл беше външна министърка на Австрия, а през 2018 покани на сватбата си руския президент Владимир Путин. Снимките как тя танцува с Путин пред гостите на сватбата тогава обиколиха света. В края на танца тогавашната външна министърка направи един необичайно нисък поклон пред Путин, което беше изтълкувано като проява на унизително подчинение пред Русия – тъкмо във време, когато вече имаше напрежения между ЕС и Русия.

Ръководителка на руски мозъчен тръст

От 2023 г. тя живее в Русия, където ръководи новосъздадения аналитичен център „Г.О.Р.К.И.“ в Държавния университет в Санкт Петербург. В руските медии Кнайсл отхвърля санкциите срещу Русия, изразява се против подкрепата за Украйна и критикува начина, по който Русия се представя в западните медии.

Тя е обвинявана и за това, че често говори пренебрежително за Австрия. Твърди се, че е сравнила сънародниците си с хиени. Според нея те са тесногръди, завистливи и изпълнени с комплекси за малоценност. Според Кнайсл не било случайност, че Хитлер е австриец. Ако загуби гражданството си, Кнайсл се готви да подаде молба за временен паспорт (пасаван) от ООН.

Автор: Оливер Зоос ARD