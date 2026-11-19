Първата тристранна среща между президентите на САЩ, Русия и Китай Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Цзинпин в Шънджън завърши без конкретен резултат за войната в Украйна. В заключителната декларация не се споменават нито Украйна, нито прекратяване на огъня, нито сигурността на Европа. TVP World оцени срещата като дипломатически жест, зад който стои малко реално съдържание.

Тръмп заяви, че тримата лидери „създават история“. При срещата си с Путин американският президент го представи с думите: „Това е моят приятел“. От Варшава полският премиер Доналд Туск отговори по-остро: „Боже, защити ни от такива приятели“. Според анализа на TVP World церемонията е дала на Путин място на масата на големите сили и е създала сравнения с Ялтенската конференция.

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Какво съдържа декларацията

В документа трите държави заявяват готовност да обсъждат реформа на ООН, да увеличат производството и доставките на петролни продукти и да продължат диалога за ядрените рискове. Лидерите настояват и за имунитет на държавни служители, като предупреждават Международния наказателен съд да не разширява неправомерно юрисдикцията си. В декларацията няма конкретна формула за прекратяване на войната или за започване на преговори между Москва и Киев.

TVP World заключава, че всяка от трите страни е получила различна политическа полза. Си Цзинпин е демонстрирал дипломатическото влияние на Пекин, Тръмп е получил снимки от историческа среща и перспектива за бъдещи разговори по ядрената програма, а Путин — признание като равнопоставен участник в обсъжданията за световната сигурност.

Ударите по моста променят посланието

След срещата Путин заяви, че е обсъждал с руския Съвет за сигурност възможно примирие в отделни райони, но след украинските удари по Керченския мост тези въпроси са отпаднали от дневния ред. „Отговорът ще бъде много по-болезнен“, предупреди руският президент, цитиран в анализа.

Според TVP World три удара по моста за четири дни са повредили автомобилната му част и са нарушили железопътното движение. Украинските сили са атакували и руски петролни рафинерии и складове за гориво. Това е позволило на Киев да демонстрира способност за удари в дълбочина на руската територия, включително с оръжия местно производство.

В анализа се посочва, че стратегията на Путин да използва отношенията си с Тръмп за постигане на споразумение при руски условия засега не е дала резултат. Като основна пречка TVP World определя готовността на европейските държави да продължат подкрепата си за украинската съпротива. Така срещата в Шънджън донесе на Кремъл желаното международно внимание, но ударите по Кримския мост напомниха, че войната остава далеч от едностранно наложен руски изход.

Източници: unian.net, tvpworld.com