Президентите на САЩ, Китай и Русия Доналд Тръмп, Си Дзинпин и Владимир Путин проведоха необичайна тристранна среща в китайския град Шънджън, посветена на ядрените рискове и международната сигурност. Разговорът при закрити врата е продължил около 70 минути, но не е довел до конкретно споразумение за ограничаване на ядрените арсенали.

Предварително беше заявено, че тримата ще обсъдят войните в Украйна и Иран, както и начините за намаляване на опасността от използване на ядрени оръжия. След срещата обаче общите позиции се ограничиха до подкрепа за реформиране на ООН, увеличаване на преработката на изкопаеми горива и критики към Международния наказателен съд.

„Наистина пишем история“, заяви Тръмп в началото на разговорите. Той каза, че САЩ, Русия и Китай са „в уникална позиция да обсъдят как да намалят броя на ядрените оръжия в света, както и да ограничат риска от тяхното използване“. Си определи целта на срещата като „насърчаването на световния мир“, а Путин заяви, че трите държави носят „обща отговорност за поддържането на международния мир“.

Ограничени резултати след срещата

След разговорите Си Дзинпин ги определи като положителни, конструктивни и ползотворни. Путин ги нарече открити и откровени, като заяви, че тристранният формат е „полезен и съдържателен“. Тръмп напусна вилата и се качи на президентския самолет без изявление пред журналисти.

Дерил Кимбъл, изпълнителен директор на Асоциацията за контрол върху въоръженията, заяви, че срещата може най-много да постави началото на продължителен процес за намаляване на ядрените арсенали. „Нуждаем се от нещо повече от дипломатически театър и възможности за снимки между Си, Путин и Тръмп“, каза той и добави, че една среща едва ли ще доведе до драматични пробиви.

Различията в ядрените арсенали

Последният договор за контрол върху ядрените оръжия между САЩ и Русия, известен като „Нов СТАРТ“, изтече през февруари. Тръмп заяви, че иска „ново, подобрено и модернизирано“ споразумение, което да включва и Китай.

Пекин обаче има по-слаб стимул да приеме ограничения, тъй като ядреният му арсенал от над 600 бойни глави е значително по-малък от запасите на САЩ и Русия. За всяка от двете държави се смята, че разполага с над 5000 бойни глави. Именно тази разлика е сред основните пречки пред евентуални тристранни преговори.

Отделни разговори със Си и Путин

Преди тристранната среща Тръмп разговаря отделно със Си Дзинпин. Това е третата им съществена среща през годината. Американският президент заяви, че Вашингтон и Пекин имат общ интерес петролът да продължи да преминава през Ормузкия проток и намекна, че ще настоява Китай да купува повече американска селскостопанска продукция. Китайската агенция Синхуа съобщи, че Си е поставил и въпроса за Тайван.

Тръмп проведе и отделен разговор с Путин. Това е първата им среща за преговори след разговорите в Аляска през миналата година, които не доведоха до споразумение за войната в Украйна. Преди срещата американският президент заяви, че от нея могат да произлязат „прекрасни неща – или поне да се постави началото им“.

След тристранния разговор лидерите отправиха общи критики към Международния наказателен съд и заявиха, че правителствени представители трябва да се ползват с имунитет срещу съдебно преследване от институцията. Путин е издирван от съда, а администрацията на Тръмп наложи санкции на негови представители и на самата институция.

Източници: apnews.com