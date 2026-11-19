Полицията в Истанбул провери 297 366 души и задържа 475 заподозрени при мащабна операция за опазване на обществения ред. Акцията под кодовото наименование „Спокойствие Истанбул“ е проведена в два етапа на територията на турския мегаполис, съобщи телевизия „СиЕнЕн Тюрк“, позовавайки се на Истанбулската дирекция по сигурността.

При проверките са заловени 677 души, издирвани за различни престъпления. Установени са и 47 лица, които се укриват от военна служба. Полицията е конфискувала 25 незаконно притежавани огнестрелни оръжия.

Контролни пунктове и проверки в заведения

В първия етап са били разположени 189 стационарни контролно-пропускателни пункта по пътищата в града. В него са участвали 1100 полицейски служители, подпомагани от полицейски хеликоптер и пет катера на дирекция „Морско пристанище“.

Във втория етап 1074 полицаи са извършили проверки в обществени обекти и заведения в различни райони на Истанбул. При тях са правени справки за самоличност и проверка в информационната система за общодържавно издирване.

Операциите от серията „Спокойствие Истанбул“ се провеждат периодично от Истанбулската дирекция по сигурността. Целта им е превенция на престъпността, опазване на обществения ред и установяване на издирвани лица в Истанбул.