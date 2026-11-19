Владимир Путин е бил „бесен“ заради украинската атака срещу Кримския мост, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в разговор с кореспондента на NBC News Гейб Гутиерес. Мостът свързва Русия с временно окупирания от Русия Кримски полуостров.

Тръмп е заявил още, че е съгласен с украинския президент Володимир Зеленски, че САЩ не трябва да вземат решения за Украйна без участието на Украйна.

„Президентът Тръмп каза, че е съгласен с това и че няма да го направи“, е предал Гейб Гутиерес.

Журналистът обаче е добавил, че американският президент е получил топъл прием от Путин. По думите му това е създало впечатление за среща с авторитарен лидер, при която Украйна е била изключена от процеса.

Срещата на Тръмп и Путин в Китай

Тръмп и Путин са се срещнали в Китай. Американският президент е заявил, че лидерите на САЩ, Русия и Китай ще обсъдят „всички световни проблеми“, включително войната в Украйна.

Тръмп е посочил, че е разговарял „много дълго“ с Путин по темата за войната. В публикацията си УНИАН отбелязва, че срещата в Шънджън не е довела до дипломатически резултати, въпреки публичните жестове и церемониите около нея.

Твърдението за реакцията на руския президент е представено като оценка на Тръмп. В материала не са посочени отделни данни или изявление от Кремъл, които независимо да потвърждават как Путин е реагирал на удара по моста.

Източници: unian.net