Украйна е използвала девет крилати ракети Ruta Block 1 при операцията срещу Кримския мост на 17 ноември. Седем от тях са достигнали съоръжението, заяви президентът на нидерландската отбранителна компания Destinus Александър Данилюк пред френския вестник Le Parisien.

„Украйна изстреля девет ракети Ruta Block 1 и седем от тях попаднаха в моста. При мисии от такъв мащаб използвате нещо, което вече се е доказало“, каза Данилюк.

Ракета за залпово използване

Ruta Block 1 е част от семейството ракети Ruta, предназначени за високоточни удари по важни военни цели. По данни, представени от Destinus, ракетата има заявен обсег от 300 километра, може да носи до 150 килограма полезен товар и развива максимална скорост от 800 километра в час.

Системата е проектирана да лети на малка височина и да прониква в среда, в която действат средства за радиоелектронна борба. Компанията я определя като базова система за високоточни удари, оптимизирана за масирано използване и залпови пускове.

Destinus е представила още два модела от семейството – Ruta Block 2 и Ruta Block 3. Според информацията, цитирана от Le Parisien и УНИАН, те са оборудвани със системи с изкуствен интелект и имат увеличена далечина на полета до 1500 километра. За разлика от Block 1, следващите версии са предназначени за единично използване, но разполагат с по-голяма мощност.

Ударът по Кримския мост

Операцията срещу моста е включвала различни средства за поразяване. Сред изброените оръжия са „Довбуш“, „Вендета“, Da Vinci, „Сичень“, MICH 2000, „Рута“, „Паляница“, Ан-197, FP-1, FP-5 „Фламинго“ и Р-360 „Нептун“.

Според информацията на УНИАН безпилотниците „Паляница“ са поразили автомобилната част на моста, а „Нептун“, дронове „Рута“ и FP-5 – железопътната част. В резултат на ударите са обрушени конструкции от пътната част, които са паднали във водата.

Използването на Ruta Block 1 се посочва като един от редките случаи, при които европейски производител на въоръжение има непосредствена оперативна роля в мащабна украинска атака. Данните за броя на изстреляните ракети и достигналите целта са изявление на ръководителя на Destinus и не са независимо потвърдени в предоставените публикации.

Източници: unian.net, leparisien.fr