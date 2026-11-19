Унгария е оттеглила възражението си срещу откриването на последните два преговорни клъстера за членството на Украйна и Молдова в Европейския съюз. Става дума за областите „Зелен дневен ред и устойчива свързаност“ и „Ресурси, селско стопанство и сближаване“.

Информацията е съобщена от неназовани дипломати пред „Киев Индипендънт“. Според изданието решението на Будапеща е било взето на 18 ноември, но все още не означава формално откриване на двата клъстера.

Преди това посланиците на 27-те държави от ЕС трябва да одобрят обща позиция, а след това тя да бъде приета и от националните министри. Едва след тези стъпки може да се проведе междуправителствена конференция, на която клъстерите официално ще бъдат обявени за открити.

Процедурата се очаква да приключи през декември. Така Украйна и Молдова ще имат открити всичките шест преговорни клъстера. През октомври ЕС вече откри за двете държави клъстери 2 и 3, свързани с вътрешния пазар, конкурентоспособността и приобщаващия растеж. По-рано бяха открити клъстер 1 за основополагащите въпроси и клъстер 6 за външните отношения.

Следващият етап са върховенството на закона и борбата с корупцията

След пълното откриване на клъстерите вниманието ще се насочи към реформите в областта на върховенството на закона. Украйна и Молдова трябва да изпълнят междинни критерии, свързани и с борбата с корупцията, преди да могат официално да отбележат отделни задачи като изпълнени.

„Киев Индипендънт“ съобщава, че Европейската комисия оценява работата на Молдова по тези критерии като практически завършена. Очаква се Комисията да разпространи до държавите от ЕС доклад за напредъка на Кишинев през седмицата на 23 ноември.

За Украйна остава работа по реформите във върховенството на закона. Страната вече разполага със съвместна работна група с ЕС, за която дипломат от Съюза е изразил оценка, че ще „утрои“ темпа на напредъка на Киев.

Европейският комисар по разширяването Марта Кос и външният министър на Литва Кестутис Будрис са заявили, че целта е Украйна да придвижи необходимите реформи до края на литовското председателство на Съвета на ЕС през юни 2027 г. Откриването на последните два клъстера е важна процедурна стъпка, но не представлява решение за конкретна дата за членство.

Източници: obozrevatel.com, kyivindependent.com