Русия не може да поставя широки и нереалистични изисквания за сигурността, защото е агресорът във войната срещу Украйна. Това заяви британският премиер Анди Бърнам след срещата на Коалицията на желаещите в Берлин.

„Не агресорът в този конфликт трябва да определя широки и нереалистични изисквания в областта на сигурността“, каза Бърнам. По думите му европейските държави имат общо разбиране за условията, които могат да приемат по време на преговори, и за тези, които са неприемливи.

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Европа е готова за преговори

Британският премиер заяви, че Европа е готова да участва в сериозни преговори за прекратяване на войната. Той обаче подчерта, че разговорите за по-широки въпроси на европейската сигурност могат да започнат едва след сключването на мирно споразумение между Украйна и Русия.

„Европа е готова да влезе в тези преговори. Ние сме наясно с какво ще се съгласим и с какво няма да се съгласим, но също така ясно заявяваме, че стоим до Украйна“, каза Бърнам.

След срещата лидерите на Германия, Франция, Великобритания и Украйна потвърдиха, че Киев трябва да получи надеждни и правно обвързващи гаранции за сигурност след влизането в сила на прекратяване на огъня. В общото им изявление се посочва, че тези гаранции трябва да имат отбранителен характер и да бъдат тясно координирани със Съединените щати.

Лондон обяви дронове и катери

Бърнам заяви, че основното послание на Великобритания към Коалицията на желаещите е необходимостта от допълнително увеличаване на подкрепата за Украйна. Той посочи, че в рамките на бюджета Лондон е одобрил пакет за подкрепа на стойност 10 милиарда паунда.

Великобритания ще предостави на Украйна 1000 далекобойни безпилотни летателни апарата британско производство. Страната ще работи и с Норвегия по изграждането на два бързоходни бойни катера. Според британското правителство съвместната инвестиция за плавателните съдове ще надхвърли 100 милиона паунда, а катерите ще бъдат построени във Великобритания. Те ще бъдат оборудвани със системи за противовъздушна отбрана, ракети и самоотбрана и ще подпомагат защитата на украинското крайбрежие и търговските маршрути в Черно море.

Оценката за руските загуби

Британският премиер определи войната като ситуация, в която губят всички страни, но заяви, че Русия е „най-големият губещ“. По думите му руската армия понася на всеки два-три месеца повече загуби, отколкото Съветският съюз през всичките девет години на войната в Афганистан.

Бърнам каза още, че срещу този човешки ресурс Русия е постигнала не повече от 0,2% допълнителни териториални придобивки в Украйна. Той свърза готовността за движение към мир с участието на Съединените щати в дипломатическия процес и с постигнатия напредък в разговорите.

„Надявам се, че това послание ще бъде чуто много ясно в Москва“, заяви британският премиер и увери, че Лондон ще продължи да подкрепя Украйна.

Източници: obozrevatel.com, news.sky.com