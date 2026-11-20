Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че все още не е получил покана от САЩ за срещата на върха на Г-20 във Флорида през декември. Форумът е насрочен за 14 и 15 декември в Маями.

Зеленски говори пред журналисти в Берлин след срещата на поддръжниците на Украйна от Коалицията на желаещите. Той изрази надежда американският президент Доналд Тръмп да покани Украйна като близък съюзник на САЩ.

„Разчитаме на това“, заяви Володимир Зеленски.

Украинският президент каза, че е получил сигнали от други членове на Г-20, че искат Украйна да участва във форума. Украйна не е член на групата на най-големите развити и развиващи се икономики, но е пряко засегната от войната с Русия.

„Ако бъда поканен, разбира се, ще представлявам страната си, народа си. Ако не, тогава няма“, каза Зеленски. Информацията за изказването му беше разпространена от ДПА.

Путин вече е поканен

Американската администрация е поканила руския президент Владимир Путин на срещата в Маями. Не е ясно дали той ще присъства, а Зеленски заяви, че не знае какъв е бил отговорът на Русия на поканата.

САЩ се надяват до срещата на върха да бъде постигнат напредък към прекратяване на войната в Украйна. Разговорите за конфликта бяха сред темите на срещата в Берлин, на която участваха европейски лидери и представители на украинските съюзници.

Разнопосочни оценки на Тръмп за Зеленски

Зеленски беше попитан дали Тръмп някога го е наричал „приятел“. Първоначално той отговори утвърдително, но след кратко замисляне каза, че не си спомня.

„Той ме е наричал по много начини, съвсем различни неща, но и положителни“, уточни украинският президент.

Няколко часа по-рано Тръмп нарече Путин свой приятел пред камерите в китайския град Шънджън. В публичните си изказвания американският президент е давал различни оценки за Зеленски – от похвали за неговия кураж и непоколебимост до определянето му като диктатор.

На този етап участието на Украйна в срещата на върха на Г-20 остава необявено официално. Потвърдено е, че Русия е получила покана, но присъствието на Владимир Путин също не е сигурно.