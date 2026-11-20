Русия извърши масирана комбинирана атака срещу Украйна с крилати и балистични ракети и ударни дронове. В Киев са загинали трима души, а други двама са ранени, съобщи OBOZ.UA, позовавайки се на информация от градските власти.

Ударите са засегнали транспортна и критична инфраструктура в столицата. Повредени са Подилско-Воскресенският, Дарницкият и Южният мост над Днепър. Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че движението от десния към левия бряг по Подилско-Воскресенския мост е затворено, докато специалисти оценят щетите.

„Степента на повредите по съоръженията специалистите ще могат да установят след края на въздушната тревога“, заяви Виталий Кличко.

По Южния мост движението е разрешено само в ограничен режим – от левия към десния бряг, за автомобили с тегло до 10 тона и за обществен транспорт до 18 тона. Кличко призова жителите да не пътуват с лични автомобили, освен ако това не е необходимо, и препоръча на предприятията, които имат възможност, да въведат дистанционна работа.

Пожари в три района на Киев

В Оболонския район е избухнал пожар в триетажна сграда. В Подилския район е горяла сграда в нежилищна зона, а в Голосеевския район е регистрирано попадение на територията на инфраструктурен обект, където е горяла офис сграда. Повреден е и обект от критичната инфраструктура.

Според украински мониторингови ресурси Киев е бил атакуван на най-малко пет вълни с балистични ракети. Експлозии са регистрирани в интервалите между 01:20 и 03:28 часа, а нови удари са съобщавани и по-късно през нощта. Украинската агенция УНН съобщи за попадения и пожари в няколко района на столицата, като уточни, че в началния етап данните за щетите и жертвите са се променяли.

Съобщения за стратегическа авиация

Още вечерта на 19 ноември мониторингови канали са съобщили, че най-малко пет руски стратегически бомбардировача Ту-160 са излетели от авиобазата „Украинка“ в Далечния изток. Според тези данни са били възможни пускове на ракети Х-101.

Около 04:47 са съобщени пускове на най-малко 12 ракети Х-101 от бомбардировачи Ту-95МС. Малко по-късно са съобщени и 16 пуска на ракети „Калибър“ от акваторията на Черно море. Тези данни са от мониторингови ресурси, а не от независимо потвърден официален отчет за всички използвани оръжия.

Новата атака последва руски изявления за ответни действия след украински удари по Кримския мост. Според „Киев Индипендънт“ нападението е засегнало и други райони на Украйна, включително инфраструктурни обекти в Кривий Рих и болница в Харков, където са били ранени най-малко четирима души.

Източници: war.obozrevatel.com, kyivindependent.com, unn.ua