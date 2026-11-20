Постигането на споразумение за взаимно ограничаване на ядрените оръжия между САЩ, Русия и Китай ще бъде трудно, но Доналд Тръмп заяви, че ще продължи да работи по въпроса. Американският президент направи изявлението след разговорите си с китайския президент Си Дзинпин и руския президент Владимир Путин по време на тристранната среща на върха в Китай.

„Обичам идеята за това, но от гледна точка на самите преговори това е много трудно за мен като президент“, каза Тръмп в телефонно интервю за Ройтерс, докато се връщаше във Вашингтон.

Тръмп ще продължи да поставя темата

Ограничаването на ядрените арсенали беше сред основните приоритети на американския президент по време на посещението му в Китай. Тръмп се стремеше да постави начало на тристранни разговори между Вашингтон, Москва и Пекин, но темата остава сложна, тъй като Китай не желае да я обсъжда по същия начин, по който го правят САЩ и Русия.

Китай разширява ядрените си сили, докато се опитва да намали изоставането си спрямо двете държави, които отдавна заемат водещи позиции в тази област. В този контекст включването на Пекин в бъдещо споразумение би изисквало съгласуване на различни по мащаб и структура ядрени арсенали.

„Президентът Си е съгласен“ с идеята за ограничаване на ядрените оръжия, заяви Тръмп. В същото време той призна, че на практика е трудно да се очаква от държава да се откаже от значителна част от своя арсенал.

„Много трудно е за някого да каже: „Имаме 4000 ядрени оръжия, ще се откажем от половината“, това е трудно за изпълнение“, каза американският президент.

Няма обявено конкретно споразумение

От изявлението на Тръмп не става ясно да е постигната конкретна договореност или да е определен график за официални преговори. Американският президент обаче подчерта, че ще продължи да повдига въпроса.

„Това трябва да се направи, но е трудно от психологическа гледна точка“, каза Тръмп, като определи задачата не само като дипломатически, но и като политически проблем.

Засега заявката остава на ниво намерение за бъдеща работа между трите ядрени сили. След срещата не беше обявен текст на договор, конкретни ограничения или механизъм за контрол върху арсеналите.