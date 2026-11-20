Полша подготвя законопроект, който ще ограничи достъпа до социални мрежи за лица под 15 години. Проектът предвижда платформите да проверяват възрастта на потребителите чрез три инструмента, като полските власти уверяват, че няма да се събират допълнителни лични данни.

Основните текстове са били обсъдени на заседание на парламентарната комисия по въпросите на децата и младежта. Законопроектът е подготвен съвместно от министерствата на цифровизацията и образованието. Заместник-министърът на образованието Катажина Любнауер заяви, че достъп до социалните мрежи ще имат само хора, навършили 15 години.

Три начина за проверка на възрастта

Предвижда се потребителите да могат да доказват възрастта си чрез Европейския цифров портфейл за самоличност, чрез приложението mObywatel или чрез инструмент, предложен от самата социална платформа.

Последният вариант ще бъде разрешен само ако отговаря на нормите на Европейския съюз и гарантира сигурността на данните. Системата трябва да предава единствено информация дали потребителят е навършил 15 години, без да предоставя други лични данни на платформата.

При основателни съмнения за посочената възраст доставчикът ще може да поиска допълнителна проверка. Такива съмнения може да възникнат и въз основа на алгоритъм, който следи преглежданото съдържание.

Без биометрия

По време на заседанието авторите на проекта са били попитани дали се предвиждат биометрични методи, включително разпознаване на лице. Любнауер отговори: „Биометрия не е предвидена. Тези три метода са много по-ефективни от използваните в Австралия и осигуряват значително по-надеждна защита.“

Проверката няма да се прилага за акаунти, създадени преди 1 септември 2017 г., както и за профили, чиито собственици вече са потвърдили самоличността си. Изключение ще има и за платформи, които могат да се използват без регистрация или вход в акаунт.

Проектът още не е закон

В края на октомври законопроектът е включен в списъка със законодателни инициативи на полския Министерски съвет. Любнауер заяви, че очаква той да бъде внесен за обществено обсъждане в средата на ноември. Това означава, че предложените ограничения все още не са влезли в сила.

Заместник-министърът определи проекта като още един „елемент от пъзела“ в системата за защита на децата. Към останалите мерки тя отнесе ограниченията за използване на телефони в детските градини и началните училища, европейския Закон за цифровите услуги и правилата за защита на изображенията на деца в предучилищните заведения.

Източници: samorzad.pap.pl