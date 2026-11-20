Разследване на "Радио Франс Интернасионал" (RFI) разкри в началото на седмицата нещо, което отдавна се подозираше: според него Франция изпраща войници в Украйна с цел обучение и техническо обслужване. Името на тази строго секретна структура е "Воля", което на украински има две значения - "свобода" и "воля". А след като руският външен министър Сергей Лавров се възползва от тази удобна възможност и обвини Франция в "пряко участие във войната", френското правителство се видя принудено да реагира.

Алис Руфо, делегирана министърка в Министерството на отбраната, потвърди пред френския парламент присъствието на френски военен персонал в Украйна. "В Украйна съществува координационна структура, която работи в тясно сътрудничество с френската отбранителна мисия и позволява целенасочено обучение и поддръжка на оборудването при отделни операции", каза тя и добави, че става дума например за френската артилерийска система CAESAR и френските изтребители "Мираж".

Първи намеци за това още през 2024 година

Това не е някаква изненада. Още преди две години и половина, през юни 2024, президентът Еманюел Макрон заяви в телевизионно интервю, че в това отношение "не трябва да има табута". Още тогава той подчерта, че ураинската земя е част от суверенна държава и че не става въпрос за провеждане на обучение в зоната на военните действия, както и че присъствието на френски инструктори в западната част на Украйна не е агресивен акт спрямо Русия.

Докато във Великобритания междувременно се подхожда доста открито към присъствието на британски инструктори в Украйна, във Франция досега нямаше официално потвърждение за френски части на място. Руският външен министър Лавров всъщност призна, че присъствието на западни войници в Украйна вече е известно.

Съпротива и във Франция

Само че сега има съпротива не само от Москва. Лидерът на крайнолявата формация "Непокорна Франция" Жан-Люк Меланшон предупреди, че Франция в никакъв случай не трябва да се превръща в страна, участваща във войната в Украйна. В публикация в социалните медии той директно повтори думите на руския външен министър.

Според информация на RFI, дори от редиците на консерваторите във френския Сенат се повдига въпросът дали участието на френски войници в Украйна не трябва да бъде одобрено от парламента. Отговорната министърка Руфо обясни, че не става дума за "въоръжена операция в рамките на война или конфликт по смисъла на чл. 35 от Конституцията". Поради това, по думите ѝ, не е необходимо обсъждане в парламента.

В Елисейския дворец омаловажават присъствието на френски войници на украинска територия. Твърдят, че в момента се развихря "ехо на руската пропаганда".

От президентството обясняват, че става дума за "координационна група", която осигурява връзката с украинските власти. "Малките сили, разположени там", съпътстват дейности като поддръжка и обучение, по-специално с оборудване и материали, които се предоставят или продават на Украйна. Освен това трябва да се действа много предпазливо, за да не се излагат на риск силите на място.

Френският външен министър Жан-Ноел Баро също реагира на дискусията относно мисията и заяви, че Франция, "разбира се, не е страна във войната в Украйна и няма намерение да бъде такава". Той обаче добави, че Франция подкрепя съпротивата на Украйна. И това е "най-малкото, което можем да направим". Защото Украйна се бори за своята независимост, свобода и демокрация пред портите на Европа, подчерта Баро.

Льо Пен иска да прекрати помощта за Украйна

Позицията на настоящото френско правителство е ясна, но същевременно във Франция съществува политическо разделение по въпроса за Украйна. Крайнодясната лидерка Марин Льо Пен, която е водеща в проучванията за предстоящите президентски избори, наскоро съвсем категорично заяви, че ако стане президентка, би спряла финансовата помощ за Украйна. Ако спечели изборите през май, тя възнамерява да даде на Украйна още шест месеца, след което да прекрати плащанията. Нейният аргумент: състоянието на държавния бюджет. Льо Пен намекна също така, че характерът и обхватът на военната подкрепа, която Франция оказва на Украйна, също може да бъдат преразгледани след френските президентски избори.

Автор: Кай Рийнекер (ARD)