САЩ са убедили руската страна да приеме концепцията за гаранции за сигурността на Украйна, основани на член 5 от договора за НАТО, заяви Джаред Къшнър в Берлин. Изказването му беше направено на съвместна пресконференция с европейски лидери и украинския президент Володимир Зеленски.

„Мисля, че успяхме да убедим руснаците да приемат тази концепция, според която всички гаранции за сигурността на Украйна ще бъдат основани на член 5“, каза Къшнър. Той е част от екипа на американския президент Доналд Тръмп и участва в преговорите за прекратяване на войната.

Изявлението беше направено в деня, в който Тръмп се срещна с руския президент Владимир Путин и китайския лидер Си Дзинпин на среща на върха в Китай. Къшнър не представи публично конкретен текст на договореността, нито уточни какви действия ще бъдат задействани при евентуално ново руско нападение срещу Украйна.

Зеленски: Не разбираме еднакво член 5

Володимир Зеленски реагира предпазливо на думите на Къшнър и изрази съмнение, че Киев и Вашингтон влагат едно и също съдържание в понятието „гаранции по член 5“.

„Не съм сигурен, че разбираме еднакво член 5. Какво означава той за мен? Член 5 означава, че на вашата територия се намират определени сили на партньорите“, заяви Зеленски.

Така украинският президент свърза гаранциите не само с политически ангажимент за реакция при нападение, но и с физическото присъствие на партньорски сили в Украйна. Именно този въпрос е сред най-спорните елементи в обсъжданите планове за следвоенната сигурност на страната.

Москва досега отхвърляше чужди войски

Гаранции за Украйна, основани на принципите на член 5, вече са били обсъждани в рамките на преговорите. След срещата на Тръмп и Путин в Аляска през август 2025 г. специалният пратеник на американския президент Стив Уиткоф заяви, че Вашингтон може да предложи на Киев защита, подобна на тази по член 5.

Позицията на Москва по въпроса за чуждите войски обаче остава противоположна. Кремъл многократно е заявявал, че Русия е категорично против разполагането на чужди военни сили на украинска територия. След срещата си с Тръмп и Си Дзинпин Путин отново определи въвеждането на чужди войски в Украйна като неприемливо.

В подадената информация няма публично потвърждение от Кремъл, че Русия официално е приела предложената концепция. Затова засега е потвърдено единствено, че Къшнър представя руската страна като съгласна с общия модел, докато конкретните параметри на гаранциите и отношението на Москва към евентуално присъствие на чужди сили остават неуточнени.

Източници: meduza.io, apnews.com