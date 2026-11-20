Русия е изстреляла около 100 ракети и близо 400 дрона при масираната атака срещу Украйна на 20 ноември. Юрий Игнат, представител на Въздушните сили на Украйна, определи нападението като едно от най-мощните от началото на войната.

„Днес беше извършена една от най-мощните атаки“, заяви Игнат в ефира на украинския телемаратон. Той уточни, че оценката е предварителна, а резултатите и последиците от ударите все още се изчисляват.

Използвани са крилати и балистични ракети

По думите на Игнат руската стратегическа авиация е изстреляла ракети Х-101, а руски кораби са използвали ракети „Калибър“. Общият брой на крилатите ракети е достигнал до 80. Допълнително са били изстреляни около 20 балистични ракети.

Ракетите са летели от северно и южно направление. Повечето крилати ракети са били насочени към западните райони на Украйна, докато балистичните са били използвани срещу Киев и Киевска област.

„По предварителни данни процентът на прехващане е доста висок“, каза Игнат. Той добави, че една от ракетите вероятно е преминала през въздушното пространство на Полша, но тази информация все още се проверява.

Енергетиката и Киев са сред основните цели

Според украинския представител приоритетна цел на атаката е била енергийната инфраструктура. Освен ракетите са били използвани около 400 дрона, от които най-малко 120 са били реактивни.

В Киев балистични удари са повредили обект от критичната инфраструктура, а в няколко района са избухнали пожари. По данни на УНИАН трима служители на „Киевводоканал“ са загинали, има и ранени.

Съобщено е и за удари по три моста в столицата – Подолско-Воскресенския, Дарницкия и Южния. Игнат отхвърли твърденията, че атаката е била пряк отговор единствено на удар по Кримския мост, като посочи, че руски сили и преди са атакували украински мостове.

Източници: unian.net