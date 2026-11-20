Най-малко 8 души са загинали, а 28 са ранени при руските въздушни удари по Украйна през нощта, съобщи украинският премиер Сергий Корецки. По думите му шестима от загиналите са в Киев.

Украинските военновъздушни сили определиха атаката като една от най-мощните досега. Говорителят им Юрий Игнат съобщи, че Русия е изстреляла до 100 ракети и около 400 дрона.

„Предварителните данни сочат, че са били използвани 80 крилати и до 20 балистични ракети, както и около 400 дрона“, заяви Игнат в телевизионно изявление. Той уточни, че една от ракетите вероятно е навлязла във въздушното пространство на Полша.

Ударени са мостове и енергийна инфраструктура

По-рано кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че три моста над река Днепър са били поразени от руски ракети. Според Игнат балистичните ракети са били насочени предимно към Киев, Киевска област и мостове.

Първите удари са нанесени с ракети „Калибър“, след което са изстреляни ракети Х-101 от северните и южните райони на Русия. По-голямата част от крилатите ракети са били насочени към западните райони на Украйна.

„Ударите на врага са насочени към различни обекти, като за съжаление приоритетите му включват енергийната инфраструктура“, каза говорителят на украинските военновъздушни сили.

Руските кораби са се върнали в Черно море

Говорителят на украинския военноморски флот Дмитро Плетенчук заяви, че Русия е разположила военни кораби в Черно море за първи път от шест месеца. По думите му над 20 от ракетите при нощната атака са били изстреляни именно оттам.

Атаката последва изявление на руския президент Владимир Путин, който заяви, че Москва ще нанесе тежък ответен удар, след като Украйна атакува за трети път в рамките на седмица моста, свързващ Русия с Кримския полуостров.

Източници: ukrinform.net