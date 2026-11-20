Още един американски съдия блокира проекта на Доналд Тръмп за изграждане на триумфална арка край Националното гробище „Арлингтън“. Федералният съдия Лиъни Бринкема от Александрия, щата Вирджиния, заяви, че ще издаде предварителна съдебна забрана за строителството.

По време на съдебно заседание Бринкема определи проекта като „прибързано начинание“, което няма правно основание. Решението създава нова правна пречка пред плановете за 76-метровата арка, предложена от президента на САЩ.

Второ съдебно решение срещу проекта

По-рано федералният съдия Таня Чъткан във Вашингтон издаде отделно разпореждане за временно спиране на строителството. Така проектът се оказа блокиран от две съдебни решения, постановени в различни федерални съдилища.

Новото решение е поредният проблем за инициативата, с която Тръмп се стреми да остави трайна следа в архитектурния облик на американската столица. Белият дом засега не е коментирал решението на Бринкема.

Други проекти във Вашингтон

Съдебната съпротива срещу триумфалната арка се вписва в по-широк спор около строителните и благоустройствените планове на Тръмп през втория му президентски мандат.

Сред проектите са изграждането на бална зала в Белия дом, обновяването на отразяващия басейн пред Мемориала на Линкълн и предложението за голф игрище, отговарящо на стандартите за провеждане на шампионати. То трябва да бъде разположено на около 3,2 километра от Белия дом.

Предложената арка е планирана в близост до Националното гробище „Арлингтън“, което придава допълнителна чувствителност на проекта. Засега съдебните решения спират придвижването на строителните планове, а следващите действия ще зависят от окончателните разпореждания на съдилищата и евентуалните обжалвания.

Източници: bta.bg