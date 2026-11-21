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Тежкото поражение на Републиканската партия на междинните избори в САЩ поставя под въпрос бъдещето на движението MAGA и усложнява надпреварата за президентската номинация през 2028 г. Сред потенциалните претенденти са вицепрезидентът Джей Ди Ванс, държавният секретар Марко Рубио, губернаторът на Флорида Рон Десантис и сенаторът от Тексас Тед Круз, съобщава Ройтерс.

Основният въпрос пред републиканците е дали избирателите им ще предпочетат кандидат, който продължава политическия курс на Доналд Тръмп, или политик със собствен облик, способен да привлече подкрепа извън традиционната база на движението MAGA.

Допълнително усложнение създава войната с Иран, която се превърна в една от причините за недоволството от администрацията и предизвиква разногласия дори сред водещите републиканци.

Джей Ди Ванс - естественият наследник на Тръмп

42-годишният вицепрезидент Джей Ди Ванс остава сред най-обсъжданите потенциални кандидати. Бивш сенатор от Охайо, той придоби национална известност с книгата си "Hillbilly Elegy" от 2016 г. и се утвърди като един от най-убедителните защитници на принципа "Америка на първо място".

Ванс обаче все още не е потвърдил дали ще се кандидатира.

Според някои републикански консултанти близостта му с Тръмп може да се окаже сериозен недостатък заради ниския рейтинг на президента.

След междинните избори Ванс побърза да посочи войната срещу Иран като основна причина за поражението на републиканците - ход, който беше възприет като опит да се дистанцира от едно от най-непопулярните решения на администрацията.

Самият Тръмп все още не е подкрепил нито един потенциален наследник и дори допуска, че може да остане извън процеса на избор на кандидат.

"Може би ще бъде по-добре да не се намесвам", заяви той пред предаването "60 минути" на Си Би Ес.

Марко Рубио - кандидатът, който може да изчака

55-годишният държавен секретар Марко Рубио също е сред възможните претенденти, макар плановете му да остават неясни.

Американецът от кубински произход има дългогодишен политически опит като сенатор от Флорида и успява до голяма степен да стои извън ежедневните вътрешнопартийни конфликти.

Според хора от обкръжението му е възможно той да предпочете работа в частния сектор след десетилетия в политиката. Бивш негов сътрудник допуска, че Рубио може да изчака до президентските избори през 2032 г., когато политическото наследство на Тръмп вероятно ще има по-малко непосредствено влияние върху партията.

Латиноамериканският произход на Рубио би могъл да помогне на републиканците да възстановят подкрепата си сред испаноезичните избиратели, значителна част от които подкрепиха демократите на междинните избори.

Тръмп неведнъж е питал посетители на Овалния кабинет кого предпочитат - "Джей Ди или Марко", и е обръщал внимание на силните аплодисменти, които Рубио получава по време на съвместните им публични прояви.

Държавният секретар отхвърля предположенията, че скоро ще напусне администрацията, и защитава действията на президента във войната с Иран. През май той определи Ванс като "феноменален кандидат".

Рон Десантис - втори опит след провала през 2024 г.

48-годишният губернатор на Флорида Рон Десантис приключва втория си мандат, но остава сред възможните участници в надпреварата.

Негов аргумент е представянето на републиканците във Флорида, където партията успя да спечели изборите за губернатор и сенатор въпреки общонационалната вълна в полза на демократите.

Десантис се опита да оспори номинацията на Тръмп през 2024 г., но кампанията му беше белязана от вътрешни конфликти, големи разходи и затруднения в общуването с избирателите и медиите.

Бившият военнослужещ от американските военноморски сили критикува продължителната война с Иран, която определи като конфликт без ясно очертан край.

Той нарече резултата от междинните избори събитие, което е довело Републиканската партия "близо до изчезване".

Тед Круз - консерватор със собствена политическа база

55-годишният сенатор от Тексас Тед Круз вече обсъжда с политически съюзници възможността да се кандидатира през 2028 г.

Той смята, че номинацията на Ванс далеч не е гарантирана.

Круз има опит в президентските надпревари. През 2016 г. спечели първичните избори в Айова, преди кампанията на Тръмп да набере скорост и да го измести.

Позициите му като ярко изразен консерватор обаче може да се окажат предизвикателство, ако републиканските избиратели започнат да търсят нови политически лица.

Допълнителен проблем за партията в Тексас създаде победата на демократа Джеймс Таларико в изборите за Сената. След нея Круз ще остане единственият републиканец, представляващ щата на общощатска изборна длъжност.

Макар да е лоялен съюзник на Тръмп, Круз също смята, че войната с Иран продължава прекалено дълго.

Сара Сандърс - популярна сред твърдото ядро на MAGA

44-годишната губернаторка на Арканзас Сара Сандърс спечели втори мандат на изборите този месец.

Бивша говорителка на Белия дом по време на първия президентски мандат на Тръмп, тя произхожда от политическо семейство. Баща ѝ Майк Хъкаби също е бил губернатор на Арканзас.

Наскоро Сандърс публикува книгата "Unapologetic: Clarity and Conviction in a World Gone Crazy" и предприе национално турне за представянето ѝ, което засили предположенията за президентски амбиции.

Тя обаче заявява, че е съсредоточена върху управлението на щата.

Сандърс защитава решението на Тръмп да започне войната с Иран и се ползва с подкрепа сред твърдото ядро на движението MAGA.

Глен Йънгкин - представителят на умереното крило

59-годишният бивш губернатор на Вирджиния Глен Йънгкин също остава сред споменаваните потенциални кандидати.

След края на губернаторския си мандат през януари той продължава политическата си дейност чрез национална организация, работеща по въпросите на образователната политика в ключови за изборите щати.

Йънгкин има значителен бизнес опит като ръководител в сектора на частните инвестиции.

По време на управлението си във Вирджиния той поддържаше сравнително умерен политически профил, което би могло да му помогне да привлече избиратели извън традиционната републиканска база, но и да създаде затруднения на първични избори, доминирани от консервативни активисти.

Йънгкин защитава войната с Иран и досега избягва да заяви собствени президентски амбиции, като посочва, че Ванс би бил добър кандидат.

Ники Хейли - републиканката, която засега отказва участие

54-годишната Ники Хейли, бивш губернатор на Южна Каролина и бивш постоянен представител на САЩ в ООН, също продължава да се появява в предположенията за президентската надпревара.

Тя обаче категорично заяви пред Си Ен Би Си, че няма намерение да се кандидатира през 2028 г.

"Няма да се кандидатирам през 2028 г., но ще продължа да говоря за въпросите, които са важни за мен", каза Хейли.

Политическият ѝ профил е по-близък до традиционното крило на Републиканската партия, което подкрепя бизнеса и по-твърда външна политика.

Хейли се изправи срещу Тръмп в първичните избори през 2024 г., което предизвика критиките му и постави под въпрос отношенията ѝ с най-консервативните републикански избиратели.

Източник: news.bg