Един убит и 12 ранени при нападение в мол (ВИДЕО)

Мъж нападна с нож посетители в в пекински търговски център. В резултат една жена е убита, а други 12 – ранени, съобщава агенция Reuters. Пострадалите са настанени в болница без опасност за живота.

Нападателят е задържан. Той е на 35 години. Чу живее в северната провинция Хънан. Нападението е извършил „заради недоволство”. Не е уточнил от какво точно е недоволен.

Подобни нападения в Китай са рядкост, тъй като органите на реда предприемат много сериозни мерки за ограничаването им. През последните години обаче зачестиха случаите на нападение с брадви и ножове. Обезпокояващото е, че биват нападани деца.

Knife attack at JoyCity Mall in Beijing, China. At least one killed four wounded. Motivation of the attacker unknown pic.twitter.com/PaAJ31OkJC