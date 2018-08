Иванка Тръмп: Mедиите не са врагове на народа

Иванка Тръмп не е съгласна, че медиите са врагове на народа, както често заявява баща й президентът Доналд Тръмп, предаде CNN.

На събитие, организирано от медийния сайт "Аксиос", Иванка, която е съветничката в Белия дом каза, че е била предмет на медийно отразяване, за което знае, че не е съвсем вярно, но добави, че не смята, че медиите са врагове на народа.

Президентът Тръмп определя повечето новинарски медии, че са врагове на народа и редовно обвинява журналистите, че разпространяват фалшиви новини.

Малко след като Иванка изрази това мнение, Тръмп публикува нов туит по темата. "Те попитаха дъщеря ми Иванка дали медиите са врагове на народа. Тя отговори правилно "не". Медиите, разпространяващи фалшиви новини, които съставляват голяма част от пресата, са врагът на народа", написа Тръмп.

They asked my daughter Ivanka whether or not the media is the enemy of the people. She correctly said no. It is the FAKE NEWS, which is a large percentage of the media, that is the enemy of the people!