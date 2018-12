Дивакът Чарли Шийн: Вече не пия

Чарли Шийн заяви в Twitter, че от една година не е близвал алкохол, съобщи Contactmusic.

Петдесет и три годишният актьор поясни, че получил медальон за едногодишна трезвеност, който често се връчва в рамките на възстановителни програми на "Анонимни алкохолици", за да се отбележи важното събитие.

Той увери, че се е фокусирал върху стоенето далеч от предизвикващи пристрастяване вещества.

Чарли, който през ноември 2015 г. разкри, че е заразен с ХИВ, е постнал снимка на медальона.

so,

THIS

happened

yesterday!



a fabulous

moment,

in my

renewed journey.



❤️©️❤️#TotallyFocused pic.twitter.com/400dpF1ytg