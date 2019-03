Турчин стои зад стрелбата в Утрехт

Холандската полиция разпространи снимка на предполагаемия нападател, който уби най-малко трима души и рани няколко други при стрелба в град Утрехт по-рано днес, предадоха световните агенции. Кметът на града заяви, че загиналите са трима, а деветима са ранените.

Службите в ниската земя издирват 37-годишния Гьокмен Танъш, който е роден в Турция. Полицията предупреди населението, че мъжът е опасен. Ако някой го забележи, да се обади в полицията, призоваха службите в Холандия. Мъжът избяга след стрелбата. Турските медии пишат, че 37-годишният турчин преди няколко години е бил арестуван за връзки с „Ислямска държава“, но по-късно е бил освободен. Смята се, че се е бил в Чечня.

В цяла Холандия са засилени мерките за сигурност на правителствените учреждения, железопътните гари, самолетите и джамиите. Затворени са всички пътища, по които се стига в Утрехт. Властите на града наредиха училищата да не пускат децата навън, затворен е градският университет.

Заради днешното нападение холандските политически партии преустановиха кампаниите за насрочените за сряда провинциални избори, които ще определят състава на горната камара на холандския парламент. Германската полиция съобщи, че е засилила наблюдението по границата на страната с Холандия, за да не може през нея да се промъкне въоръженият мъж, който откри стрелбата.

The police asks you to look out for the 37 year old Gökman Tanis (born in Turkey) associated with the incident this morning at the #24oktoberplein in #Utrecht. Do not approach him but call 0800-6070. pic.twitter.com/U1IWEDtUYu