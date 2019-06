Тръмп: Говорих с руснаците, напускат Венецуела

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е бил уведомен от Русия, че е "изтеглила по-голямата част от своите хора от Венецуела", предаде Ройтерс.

"Русия ни информира, че е изтеглила по-голямата част от своите хора от Венецуела", написа в Тwitter Тръмп, който е на държавно посещение във Великобритания. Той не даде подробности.

Russia has informed us that they have removed most of their people from Venezuela.