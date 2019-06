Тръмп: Благодаря за посрещането

Американският президент Доналд Тръмп отпътува следобед от Великобритания за Ирландия, приключвайки 3-дневното си държавно посещение в Обединеното кралство, където имаше няколко срещи с кралица Елизабет Втора и други кралски особи, предаде ДПА.

Преди да отпътува на среща с ирландския премиер Лео Варадкар на дъблинското летище "Шанън", Тръмп написа в Тwitter: "Не бих могъл да желая по-топло посрещане в Обединеното кралство от кралското семейство и от народа".

"Нашите отношения никога не са били по-добри и виждам скорошно подписване на много голямо търговско споразумение", добави стопанинът на Белия дом.

Could not have been treated more warmly in the United Kingdom by the Royal Family or the people. Our relationship has never been better, and I see a very big Trade Deal down the road. “This trip has been an incredible success for the President.” @IngrahamAngle