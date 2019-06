Хеликоптер катастрофира върху небостъргач

Хеликоптер катастрофира върху покрива на сграда на Седмо авеню в нюйоркския квартал Манхатън, съобщи в Туитър нюйоркската пожарна служба.

Пожарникарите са на мястото на аварийното кацане, което е станало в дъждовно време. Води се разследване каква е причината за тежкия инцидент. Блокиран бе трафикът на няколко пресечки в района на инцидента.

"Ню Йорк поуст" предаде, че е загинал един човек, по всяка вероятност пилотът на хеликоптера. Инцидентът е станал около 14:00 часа местно време в дъждовно и мъгливо време. Хората, които са били в сградата, не са пострадали.

Избухнал е пожар, но службите обявиха, че той е под контрол. Хеликоптерът се е разбил на покрива на небостъргач с 54 етажа. От Белия дом обявиха, че президентът Доналд Тръмп е бил информиран за катастрофата с хеликоптер в Манхатън. Хората в сградата разказват, че са чули силен гръм, а сградата се е разтърсила като при земетресение.

787 7th ave, #midtown NYC. We’re 1 block south. 20 mins ago there was a loud sound like a too-low #helicopter & I looked up and saw sheet of flame on roof and then smoke. News reports saying helicopter/small plane crash onto roof which would be consistent with what I heard/saw. pic.twitter.com/swY3ksLskH