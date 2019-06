Ню Йорк се размина със страшна трагедия

Пилотът, загинал при катастрофата на хеликоптер в Ню Йорк, бе идентифициран, предаде АР.

Компанията "Америкън Континентъл Пропъртис", използваща хеликоптера, заяви вчера, че името на пилота е Тим Маккормак и че той е работел като пилот на компанията през последните пет години.

Компанията посочи в изявление, че "сърцата ни са с неговото семейство и приятели".

Маккормак е получил разрешително за пилот през 2004 г., става ясно от базата данни на Федералното управление за на САЩ. През миналата година е получил и разрешително за инструктор на пилоти.

Управляваният от Маккормак хеликоптер катастрофира върху покрива на небостъргач в Манхатън, потвърдиха властите в Ню Йорк.

Катастрофата е станала малко преди 18,00 ч. по Гринуич.

Хеликоптерът се е възпламенил, докато е правел опит да се приземи върху сградата, заяви губернаторът на щата Ню Йорк Андрю Куомо, който изключи възможността да става дума за терористично нападение. Според губернатора при катастрофата цялата сграда се е разтресла, но никой в нея не е бил ранен. Пожарът, който избухнал на покрива вследствие на катастрофата, бързо е бил овладян. 51-етажната сграда е евакуирана.

По време на катастрофата в Ню Йорк е имало силен дъжд и мъгла.

Американският президент Доналд Тръмп бе информиран за случая. Той похвали в Тwitter на спасителните екипи.

I have been briefed on the helicopter crash in New York City. Phenomenal job by our GREAT First Responders who are currently on the scene. THANK YOU for all you do 24/7/365! The Trump Administration stands ready should you need anything at all.