Тръмп се закани: Започваме да гоним мигранти

Американските власти ще започнат идната седмица да извеждат милиони нелегални имигранти от САЩ, заяви президентът Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс.

Идната седмица службата за имиграционно и митническо наблюдение ще започне процеса на отстраняване на милионите нелегални чужденци, които незаконно са влезли в САЩ, заяви президентът в Туитър.

Те ще бъдат изведени толкова бързо, колкото са влезли, допълни той, без да посочи подробности.

Според оценки в САЩ има 12 милиона незаконни имигранти, основно от Мексико и Централна Америка.

Според споразумението, постигнато по-рано този месец, Мексико се съгласи да приема имигранти от Централна Америка, търсещи убежище в САЩ, докато молбите им бъдат разгледани от американските съдилища.

Next week ICE will begin the process of removing the millions of illegal aliens who have illicitly found their way into the United States. They will be removed as fast as they come in. Mexico, using their strong immigration laws, is doing a very good job of stopping people.......

Сделката включва и обещание на Мексико да разположи части от националната гвардия, за да попречи на преминаването на имигранти от Централна Америка през границата със САЩ.

В туита Тръмп заявява също, че Гватемала се готви да подпише споразумение за сигурна трета страна. Подробности по плана не са оповестени, а Гватемала не е потвърдила публично подобни преговори с Вашингтон.

....long before they get to our Southern Border. Guatemala is getting ready to sign a Safe-Third Agreement. The only ones who won’t do anything are the Democrats in Congress. They must vote to get rid of the loopholes, and fix asylum! If so, Border Crisis will end quickly!