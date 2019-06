Тръмп иска още 4 години в Белия дом

"Усещам, че ще бием рекорди", цитира Франс прес коментар на американския президент Доналд Тръмп, който предстои заедно с вицепрезидента Майк Пенс официално да открие тази вечер в Орландо, щата Флорида, кампанията си за президентските избори в САЩ догодина. Ще присъства и първата дама Мелания Тръмп.

Седемдесет и тригодишният милиардер републиканец знае, че също както през 2016 г. ще трябва да извоюва победа в "Слънчевия щат", ако иска да получи втори мандат по примера на тримата си предшественици - Барак Обама, Джордж Буш-младши и Бил Клинтън.

На церемонията в "Амуей център" - дом на баскетболния отбор Орландо Меджик, се очаква да присъстват 20 000 души. Отвън ще има гигантски екрани, "за да може всички да гледат" - американският президент уверява, че има над 100 000 желаещи.

Самата му реч, насрочена за 20.00 ч. днес (03.00 ч. българско време утре), не крие особени изненади, тъй като бившият нюйоркски бизнесмен постоянно е в кампания и никога не е криел, че държи да участва в публични прояви. Вероятно ще го посрещне цял океан от червени шапки с надпис "Да направим Америка отново велика".

Изглежда президентът на САЩ ще представи подходящи за случая числа като илюстрация на онова, което сам нарича просто "икономиката на Тръмп", и ще размаха плашилото на апокалиптичния сценарий, който ще се развие, ако някой демократ го прогони от Белия дом.

"Поеме ли кормилото друг освен мен през 2020 г., ще настане невиждан Борсов Крах!", написа той в любимия Тwitter през уикенда.

The Trump Economy is setting records, and has a long way up to go....However, if anyone but me takes over in 2020 (I know the competition very well), there will be a Market Crash the likes of which has not been seen before! KEEP AMERICA GREAT