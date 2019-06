Тръмп избухна: Банкерите се държат като деца

Доналд Тръмп остро порица централната банка на САЩ, обвинявайки я, че се държи като "дете инат", защото отказва да свали лихвите, за да стимулира икономическия растеж и да даде отпор на конкурентите на САЩ, предаде АФП.

В два туита с оскърбителен тон президентът на САЩ критикува Управлението за федерален растеж (УФР), че "не знае какво прави", че е "дете инат", и "че е пропуснало всичко"!.

Той обвинява централната банка, че е повишила "прекалено бързо" лихвите и твърди, че ако тя бе взела правилните решения, борсовият индекс Дау Джоунс "щеше да е натрупал хиляди пункта повече, а брутният вътрешен продукт (щеше да е скочил) с 4 дори с 5 процента".

....Think of what it could have been if the Fed had gotten it right. Thousands of points higher on the Dow, and GDP in the 4’s or even 5’s. Now they stick, like a stubborn child, when we need rates cuts, & easing, to make up for what other countries are doing against us. Blew it!