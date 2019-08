В Истанбул се гради православна църква

За първи път от близо век в Истанбул започна строежът на православна църква, съобщи в. „Хюриет“.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган участва в церемонията в квартал „Йешилкьой“.

Той обеща православния храм да е готов до две години. В речта си Ердоган не пропусна да напомни, че Турция в момента приютява близо 4 милиона араби, кюрди и тюркмени, както и мюсюлмани, асирийци и язиди, които са дошли от Сирия и Ирак.

Сирианската общност се обърна към турското правителство с искане за изграждането на нова църква преди десетилетие. Властта обаче даде зелена светлина едва през 2015 г.

Сирийските християни или сирианите все още говорят арамейски - езика, говорен от Иисус.

В Турция техният брой е едва 20 000, намалели от 250 000, когато Ататюрк основал републиката през 1923 година. ХХ-ти век беше тежък за сирианите и им донесе религиозно преследване и икономически трудности.

President Erdoğan speaks at the groundbreaking ceremony of the Syriac Orthodox Mor Efrem Church pic.twitter.com/fDAnwCqanv