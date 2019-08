Масова стрелба в Охайо (ВИДЕО)

Масова стрелба е открита в американския град Дейтън, щата Охайо.

Според местни медии има най-малко 10 ранени. Нападението е извършено в района на Източна Пета улица в града.

По непотвърдена информация полицията е неутрализирала стрелеца.

Инцидентът става само 24 часа след смъртоносната стрелба в Ел Пасо, при която загинаха 20 души, а други 26 бяха ранени.

Here's a three-part Facebook video from the scene of a shooting that happened in the Dayton, Ohio Oregon district. Video taken by Dougie Doug. 1/3 pic.twitter.com/zTapEqFWXi