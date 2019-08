21 – годишен окървави Тексас ВИДЕО+СНИМКИ

Най-малко 20 души са били убити, а други 26 са ранени в стрелбата в търговски комплекс в тексаския град Ел Пасо, съобщиха медии, позовавайки се на местните власти, предаде АП.

President Trump's racism does not just offend our sensibilities; it fundamentally changes the character of this country. And it leads to violence. pic.twitter.com/SbuxGneFnh

Равносметката не е окончателна, но има "вероятно между 15 и 20 убити", заяви заместник-прокурорът на Тексас Кен Пакстън пред телевизия Си Би Ес.

Местна телевизия съобщи за 18 убити и много ранени, позовавайки се на полицейски източник.

Болници в града казват, че са приели 22 ранени.

USBP agents responded along w/ all available federal, state, and local law enforcement partners to the horrific active shooter event in El Paso today. As my heart aches for those in harm’s way, I’m grateful for the swift resolution & we’ll continue to support @EPpolice as needed. pic.twitter.com/uXYlJHYVIi