Милионерска дъщеря се удави в басейн

18-годишната дъщеря на британска милионерка беше намерена мъртва в басейн на испанския остров Майорка, предадоха „Скай нюз“ и „Ню Йорк поуст“.

Джоузи Клакър, дъщеря на Рейчъл Клакър, се е удавила в басейна, след като предишната нощ е купонясвала със свои приятели. Тялото на момичето е открито около 7 часа сутринта.

Няма данни да става въпрос за криминално деяние, по случая се води разследване. Майката на загиналото момиче също е била на почивка във въпросната вила. По непотвърдена информация тийнейджърката е започнала да плува след запой през нощта, но се е удавила.

Вилата, използвана за почивка от богаташите, се намира в градчето Аларо. Милионерката Рейчъл Клакър е съоснователка на компанията MoneyPenny.

