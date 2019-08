Флорида е в пълна бойна готовност! Чака Дориан

Жителите на южния американски щат Флорида с усещане за безпомощност очакват урагана Дориан, за който президентът Доналд Тръмп предупреди, че може да е един от най-лошите, сполетявали някога САЩ, предаде АР.

"Налице са всички признаци, че ураганът ще бъде много силен и много голям", заяви Тръмп в Тwitter. Президентът изтъкна, че е възможно Дориан да е също толкова сериозен ураган като Андрю, който опустоши Южна Флорида през 1992 г.

Hurricane Dorian looks like it will be hitting Florida late Sunday night. Be prepared and please follow State and Federal instructions, it will be a very big Hurricane, perhaps one of the biggest!