Тръмп бие тревога: Задава се страшна буря

"Както изглежда ураганът Дориан ще връхлети Флорида в неделя късно вечерта. Бъдете готови и моля ви, следвайте инструкциите на щата и на федералното правителство.

Това ще бъде един много голям ураган, може би един от най-големите", написа в Тwitter американският президент Доналд Тръмп, предаде Франс прес.

Hurricane Dorian looks like it will be hitting Florida late Sunday night. Be prepared and please follow State and Federal instructions, it will be a very big Hurricane, perhaps one of the biggest!