Снимка на Трюдо предизвика скандал в Канада

Премиерът на Канада Джъстин Трюдо поднесе извинение след възникване на скандал заради негова снимка, на която е с тюрбан, а лицето му е боядисано в кафяво. Снимката е направена на парти през 2001 г., когато е бил учител, пише "Гардиън".

Трюдо признава, че това е било расистко. Британският вестник коментира, че този случай може да окаже влияние върху резултата от планираните за следващия месец парламентарни избори. Снимката с Трюдо беше публикувана от списание "Тайм" в сряда. Тя е в училищен годишник. Тогава Трюдо е бил на 29 г. и е работил като учител в West Point Grey Academy, предаде News.bg.

"Извинявам се дълбоко", каза канадският премиер в сряда вечерта след публикуването на снимката. "Дълбоко съжалявам. Дълбоко съжалявам за това, което съм направил, трябваше да знам по-добре. Било е нещо, което не е трябвало да правя. Тогава не съм мислил, че е расистко, но сега това е расистко", продължи той. Трюдо не отговори на въпрос дали обмисля да подаде оставка.

"През 2001 г., когато бях учител във Ванкувър, участвах на тържество за края на годината, темата беше "Арабските нощи". Облякох се в костюм на Аладин и сложих грим. Не трябваше да го правя. Трябваше да знам по-добре, но не знаех и наистина съжалявам", заяви Трюдо. Опозицията се възползва от случая да атакува премиера.

Андрю Шиър, лидерът на консерваторите и основен опонент на Трюдо, коментира, че е "изключително шокиран и разочарован" от действията на премиера. Според Шиър Трюдо не е способен да управлява Канада. "Било е расистко през 2001 г., расистко е и сега", смята Шиър. Националният съвет на канадските мюсюлмани обяви, че поведението на премиера е "позорно", но по-късно благодари на Трюдо за извинението му.

Премиерът потвърди също, че не за първи път е правил подобни неща. Скандалът идва на фона на борбата на Трюдо да запази парламентарното си мнозинство. Канадците ще гласуват на 21 октомври, като се очаква оспорвана битка. Социологическите проучвания показват, че Трюдо и Шиър са с изравнени позиции.

Exclusive: Justin Trudeau wore brownface at 2001 ‘Arabian Nights’ party while he taught at a private school, Canada's Liberal Party admits https://t.co/j3UobfYNIF