Тръмп се подигра с Грета Тунберг

Американският президент Доналд Тръмп не пропусна да се подиграе с младата активистка Грета Тунберг, която изнесе реч в ООН за климатичните промени, предаде USA Today.

Родената през 2003 година шведка изнесе пламенна реч, в която упрекна световните лидери за тяхното бездействие срещу климатичните промени.

Тръмп, от своя страна, не вярва в теорията за глобалното затопляне. Грета Тунберг заяви, че „хората умират“, и е дадено началото на масово измиране. Доналд Тръмп написа иронично в Туитър, че тя (Грета) изглежда като много щастливо младо момиче, което ще има прекрасно бъдеще.

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO