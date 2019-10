Само във ФАКТИ: Одобриха Мария Габриел за еврокомисар

Мария Габриел получи блестяща оценка за своята кандидатура. И двете ресорни комисии са взели решение за одобрение за избора на българката, предаде кореспондентът на Факти в Брюксел.

Вчера Габриел бе изслушана от комисиите по култура и и по промишленост, изследвания и в Европейския парламент. Това означава, че сънародничката ни ще получи поста еврокомисар и ще оглави ресор „Иновации и младеж“ в новата ЕК.

Бордът и координаторите на комисиите се събраха тази сутрин, веднага след приключването на изслушването, за да вземат съответното решение за кандидата.

До 24 часа след приключване на оценяването координаторите ще изпратят поверително писмо до председателите на ресорните комисии, където ще посочат дали кандидатът притежава нужните квалификации, за да изпълнява възложените му задължения.

Номинираните от бъдещия председател трябва да бъдат утвърдени от Европейския парламент. Гласуването на състава на новата комисия в ЕП ще бъде на 23 октомври.

Лидерът на ЕНП в Европейския парламент Манфред Вебер също отбеляза, че представянето на Мария Габриел и на Фил Хоган е било силно и те са "правилните хора на правилното място и единодушното им утвърждаване е повече от заслужено".

