Тръмп: Това е държавен преврат

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече протичащата в момента в Конгреса процедура за импийчмънт срещу него опит за "държавен преврат", предаде Франс прес.

"Стигнах до извода,че това, което се случва сега, не е "импийчмънт", то е ДЪРЖАВЕН ПРЕВРАТ, който има за цел да отнеме властта на хората, техните гласове, техните свободи, тяхната втора поправка (на конституцията), религията, въоръжените сили, стената по границата (с Мексико) и дадените им от Бога права на граждани на Съединените американски щати", написа Тръмп в любимия си Twitter.

As I learn more and more each day, I am coming to the conclusion that what is taking place is not an impeachment, it is a COUP, intended to take away the Power of the....