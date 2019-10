Тежки преговори в Белия дом

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че утре ще се срещне в Белия дом с китайския вицепремиер Лю Хъ, предаде Франс прес.

Лю Хъ е във Вашингтон, за да ръководи от китайска страна поредните търговски преговори и да се опита да сложи край на безизходната ситуация, породена от търговската война, която продължава вече 15 месеца.

"Голям ден за преговорите с Китай. Те искат да сключат споразумение, но дали аз имам желание за това? Утре ще се срещна с вицепремиера". Това написа в Тwitter републиканецът на фона на подновените преговори между двете страни в офисите на постоянния търговски представител на САЩ Робърт Лайтхайзър.

Big day of negotiations with China. They want to make a deal, but do I? I meet with the Vice Premier tomorrow at The White House.