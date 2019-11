Удар в гърба за Доналд Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи нападки срещу правителствена служителка, която ще свидетелства на публичните изслушвания по разследването за импийчмънт срещу него, съобщи ДПА.

Дженифър Уилямс, която е специален съветник на вицепрезидента Майк Пенс за Европа и Русия, заяви на закрити слушания в Камарата на представителите на 7 ноември, че в телефонния разговор между Тръмп и украинският му колега Володимир Зеленски от 25 юли се съдържало "необичайно и неподобаващо" искане към Украйна да разследва вероятния съперник на Тръмп в президентските избори догодина Джо Байдън.

"Кажете на Дженифър Уилямс, която и да е тя, да прочете и двете стенограми от разговорите между президентите, както и да погледне неотдавна направеното от Украйна изявление", написа Тръмп в Туитър. "След това нека се срещне с моите противници, които не познавам и за които почти никога не съм чувал, и тогава заедно да разработят една по-добра атака срещу президента", добавя той.

Tell Jennifer Williams, whoever that is, to read BOTH transcripts of the presidential calls, & see the just released ststement from Ukraine. Then she should meet with the other Never Trumpers, who I don’t know & mostly never even heard of, & work out a better presidential attack!