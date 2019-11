Американец спасил 1920 живота

Американец е дал 303 литра кръв и е спасил 1920 живота. Дейл Махалик е жител на американския град Пуебло в щата Колорадо, съобщи Нова телевизия.

За първи път дал кръв за майката на приятеля си. След това станал постоянен донор. За целта на всеки две седмици той ходи в болница, която е на 160 километра от дома му.

Когато Махалик дал кръв за 640-и път, са го наградили с почетна значка на донор. За 34 години той е спасил 1920 живота. Махалик е заявил, че да дава кръв за него, е вече навик и ще продължи да го прави. Според него донори могат да бъдат и 70-годишните, и 80-годишните. Да спасяват хора по този начин, е възможно за всички, които не могат да си позволят да се занимават с благотворителност.

Pueblo West man donates 80 gallons of blood over 3 decades via /r/UpliftingNews https://t.co/yJC3uemX7L pic.twitter.com/a2ANiJKqSb