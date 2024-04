Британското разузнаване: Руските военни части са увеличило значително темпото западно от Авдеевка

При значително развитие, съобщено от източния фронт на Украйна, темпото, с което руските военни части напредват на запад от Авдеевка, ключов град в района на Донецк, се е увеличило значително. Тази актуализация, извлечена от последните съобщения на Министерството на отбраната на Обединеното кралство, подчертава тревожна промяна в динамиката на продължаващия конфликт.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 26 April 2024.



