Изумително! Откриха рисунка на 44 000 години

Рисунка, открита в индонезийска пещера, е на 44 000 години. Произведението на изкуството е открито в пещера на остров Сулавеси.

Нарисуван е лов на животно, а откритието бе публикувано в списание Nature от археолози от Университета „Грифит“ в Бризбейн, Австралия. Тази рисунка обаче не е най-старата в света, предаде Би Би Си.

През миналата година археолози обявиха, че в скален фрагмент са открили човешка рисунка, която според тях е на близо 73 000 години. Откритието беше направено в Южна Африка. Учените смятат, че на рисунката от остров Сулавеси е изобразен бивол аноа. Голямото животно е преследвано от създания, изобразени като полухора, полуживотни.

Те ловуват с копия. Възможно е ловците да са изобразени като полуживотни заради тогавашния камуфлаж на местните племена. Рисунката, която учените откриват в пещерата в Сулавеси, изисква много умения и развита мисъл. Образите на полухората предполагат дори вплитане на антични митологични мотиви. Откритието може да даде отговори на много въпроси, които учените си задават и са свързани с еволюцията на човека.

