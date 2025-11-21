Новини
Свят »
САЩ »
21 ноември 1995 г. Дейтънското споразумение

21 Ноември, 2025 03:12 3 048 6

21 ноември 1995 г. Дейтънското споразумение

  • дейтън-
  • дейтънско споразумение-
  • босна и херцеговина-
  • югославия-
  • война

Официалното споразумението е подписано от тримата президенти на 14 декември 1995 г. в Елисейския дворец в Париж

21 ноември 1995 г. Дейтънското споразумение - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Дейтънският мирен договор е подписан на 21 ноември 1995 във военновъздушната база Райт-Петърсън край Дейтън, Охайо. Документът официално слага край на четиригодишната гражданска война в Босна и Херцеговина.

Дейтънското споразумение е резултат от Дейтънската конференция, състояла се от 1 ноември до 21 ноември 1995 г. Главни участници са президентът на остатъчна Югославия Слободан Милошевич, президентът на Хърватия, Франьо Туджман, президентът на Босна и Херцеговина, Алия Изетбегович, главният преговарящ от американска страна, Ричард Холбрук, както и генерал Уесли Кларк. Договорът е подписан в присъствието на Уорън Кристофър – държавния секретар на САЩ .

Официалното споразумението е подписано от тримата президенти на 14 декември 1995 г. в Елисейския дворец в Париж.

Сегашното политическо деление на Босна и Херцеговина и структурата на нейното управление са договорени общо като част от Дейтънското споразумение. Според него Босна и Херцеговина се разделя на две части – Федерация Босна и Херцеговина (в която влизат териториите, населени предимно с бошняци (босненски мюсюлмани) и хървати) и Република Сръбска (населена предимно с босненски сърби).

Прилагането на Дейтънското споразумение се осъществява чрез мандата на ООН, използващ ръководени от НАТО многонационални сили под името АЙФОР (IFOR – Implementation Force), които включват в себе си силите на ООН – ЮНПРОФОР (UN Protection Force) на 20 декември 1995 г. След една година тези сили се трансформират в ЕСФОР (SFOR – Stabilisation Force). В края на 2004 г. командването на тези сили преминава от НАТО към Европейския съюз.

На 13 ноември 2002 г. Скупщината на Съюзна република Югославия ратифицира Дейтънското споразумение, като потвърждава, че Югославия няма териториални претенции към Босна и Херцеговина.

И трите главни действащи лица Франьо Туджман, Слободан Милошевич и Алия Изетбегович вече не са между живите.

Раздутият държавен апарат поглъща близо две трети от приходите на Босна и Херцеговина. Никъде другаде в Европа няма толкова много чиновници на глава от населението. Постовете се раздават не според професионалните умения, а според принадлежността към определен етнос. От две десетилетия насам държавата е най-големият работодател, бюрокрацията е огромна, а корупцията - повсеместна. Необходими са спешни реформи, но липсва политическа воля за провеждането им.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google NewsЧетете ни и в Google News


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 генерал

    13 8 Отговор
    Няма прошка за сербите , за това , което направиха с българите в Македония . Сега обаче Косово е тяхната Македония и “Великите сили" няма да им позволят да си го върнат, както не позволиха на нас да си върнем нашата територия . Ще си имат като нас на границата си , държава , която ги мрази . Как се чувствате братя сърби ?

    05:22 21.11.2021

  • 2 Тони

    14 3 Отговор
    В Босна на Държавната хранилка са всички ци га ни, назначени по партийна линия, включително и семействата им. Подобно на последните 12 години в БГ.

    05:24 21.11.2021

  • 3 Тра ла ла

    13 4 Отговор
    Проява на фашистки цинизъм, характерен за таласъмите от фед. Създадоха изкуствен антагонизъм между съюзните републики, за да разпарчалосат една голяма, добре уредена държава. Не изпитвам сипатии към Югославия и по - специално Сърбия, но истината е една. Използваха междунарадната общност, натю и паразита оон, все маши на фащ за постигане на целите си и избягване на персонална отговорност. Бяха отнети човешки животи в "цивилизована" европа. Бомбиха с обеднен уран в името на демонокрацията и "свободата". Зад кухи фрази, пълни с цинизъм, наглост и алчност, пристъпиха всякаква човечност и създадоха изкуствена държава - най - голямата база на фащ за по - нататъшни агресии.

    Коментиран от #5

    07:39 21.11.2021

  • 4 ФИЛИП ЕЙДЖИ

    1 3 Отговор
    Не питаха Русия и сега си сърбат попарата!

    09:06 21.11.2021

  • 5 папай

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Тра ла ла":

    и ся потапяй папур сикли

    11:58 21.11.2021

  • 6 Фиаското

    3 2 Отговор
    на тюрлюгювеча по американски.
    Това излиза като резултат от това споразумение между много нородности, религии и форми на държавност. Разпада предстои.

    12:32 21.11.2021