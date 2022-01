Евродепутат: Русия е сериен изнасилвач

Полският евродепутат Радослав Шикорски нарече Русия сериен изнасилвач. Той отговори на руския външен министър Сергей Лавров, който каза, че НАТО е геополитически проект, насочен към превземане на територии, осиротели след разпадането на Организацията на Варшавския договор и Съветския съюз.

„Ще го кажа веднъж завинаги на език, който може да разберете. Не сме осиротели от вас, защото не сте ни баща. По-скоро сериен изнасилвач. Ето затова не ни липсвате. И ако го опитате отново, ще получите ритник в топките”, написа Радослав Шикорски в Туитър. Коментарът на полския евродепутат идва на фона на струпването на десетки хиляди руски войски близо до Украйна. Кремъл иска гаранции от НАТО, че страни като Украйна и Грузия никога няма да бъдат приети в Алианса.

От НАТО посочиха, че няма да се поддадат на такова изнудване и всяка една държава може сама да определи бъдещето си. През 2014 г. Руската федерация окупира незаконно украинския полуостров Крим. Русия иска да запази влиянието си върху страните от бившия съветски блок, но това е изключително трудно, защото те искат да бъдат асоциирани с цивилизования Запад и високия жизнен стандарт. Режимът на Владимир Путин използва военната сила, за да поддържа своето влияние зад граница, използвайки претенцията за защита на всички рускоговорящи малцинства в бившите съветски републики.

Get this, @RussianEmbassy, once and for all, in a language you can grasp. We were not orphaned by you because you were not our daddy. More of a serial rapist. Which is why you are not missed. And if you try it again, you'll get a kick in the balls. https://t.co/zZj3xWNLFb