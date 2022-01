По руската пропагандна телевизия: Ще влезем в Украйна, ще изгорим украинците

Руски журналист отправи неприлични жестове по руската пропагандна телевизия RT и заяви, че руската армия ще влезе в Украйна, защото „Украйна е наша земя”. Това се случва на фона на струпването на десетки хиляди руски войници близо до Украйна.

„Ще нахлуем в Украйна. Ще вземем вашата конституция и ще я изгорим на Майдана, ще изгорим и вас (украинците). Украйна е наша земя”, заяви политическият журналист Антон Красовски, отправяйки и неприличен жест. Красовски, който е директор в канала RT, разговаря с Александър Баунов – научен сътрудник в московския център „Карнеги”. Красовски си позволява обидни думи към украинците и казва, че те не трябва и да си мечтаят за членство в НАТО.

Кремъл в момента e впрегнал всички пропагандни лостове, включително RT, за да изкара Украйна агресор, въпреки че самата Русия през 2014 г. окупира незаконно украинския полуостров Крим – акт, който не е признат международно като легитимен. Западните страни предупредиха Русия, че ако отново нападне Украйна, ще се изправи срещу санкции, каквито не е виждала досега.

Американските служби разполагат с информация, според която Русия скоро може да предприеме операция под фалшив флаг и да я ползва като претекст за инвазия в Украйна, предаде Си Ен Ен. Според информацията Русия вече е разположила в Източна Украйна оперативна група, „обучена за бойни действия в градски условия и използване на експлозиви”. Разузнавателната информация допуска, че тази група може да провежда акции на саботаж срещу сили, които всъщност са руски и по този начин за даде на Кремъл удобен предлог за нападение срещу украинските сили.

"We will invade Ukraine. We will take your Constitution and burn it on Maidan, and we'll burn you (Ukrainians) too. Ukraine is our land!" A high-ranked employee of RT propaganda TV Krasovsky talks with Carnegie-Moscow top Baunov. Baunov smiles happy. pic.twitter.com/7rJAioY0X4